Dos emblemáticas entidades se fusionaron para mantener viva la historia y la cultura local

Funcionaron de manera separada durante muchos años, manteniendo siempre una excelente relación, cada una con sus actividades particulares, pero compartiendo el mismo objetivo: la difusión de la cultura y la historia de San Isidro.

Hoy, luego de haber decaído un poco su actividad en un momento donde el voluntariado escasea, las asociaciones San Isidro Tradicional e Hijos y Amigos de San Isidro decidieron fusionarse para potenciar su trabajo.

La novedad fue anunciada en el recinto del Concejo Deliberante en un encuentro que contó con la participación de miembros de ambas entidades, allegados y de David Robertson Gun, principal impulsor de esta unión.

Presidieron el acto Alberto Denna y Gladys Gasulla por San Isidro Tradicional y Beatriz Tirigall y Gabriel Mateo por Hijos y Amigos de San Isidro.

San Isidro Tradicional, creado en 1961 por iniciativa de Alfredo Monga, tuvo como objetivos preservar el acervo cultural histórico cultural de San Isidro, manteniendo, investigando y difundiendo sus tradiciones.

Sus cenas en el Club Atlético de San Isidro, en el marco de los festejos por San Isidro Labrador, fueron un verdadero clásico.

Hijos y Amigos de San Isidro, que tuvo al historiador Jorge Tirigall como su máximo referente, fue fundado en 1989 y se destacó, entre otras actividades, por colocar placas en lugares emblemáticos del partido, por la organización de las jornadas de la historial vecinal sanisidrense y por las tradicionales serenatas.

Hoy, ambas entidades confluyen en Hijos de San Isidro Tradicional, una unión que honra el pasado y crea el futuro.