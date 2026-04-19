El Frente Renovador de San Isidro alertó por la ausencia de los puestos de Gendarmería en Beccar

A través de un comunicado, los concejales que componen el bloque de concejales del Frente Renovador en el legislativo local reclamaron a la ex ministra de Seguridad y actual senadora nacional, Patricia Bullrich y al intendente de San Isidro, Ramón Lanús, explicaciones de manera urgente de porque han sacado los puestos de Gendarmería en las entradas a los barrios de Beccar.

“Vimos movimientos de camiones en la zona desmantelando los puestos de Gendarmería Nacional que estaban en Beccar, sacaron de un momento a otro cuatro puestos claves», señaló el concejal Federico Meca.

Según contaron los concejales, los puestos que faltan son los de Tomkinson y Alvarado, Tomkinson e Isabel La católica, Rolón y Neyer y Newbery y Posadas.

“Los vecinos de la zona están muy preocupados por la liberación de la zona”, señaló Meca.

El concejal Diego Montivero, presidente de la comisión de seguridad en el Concejo Deliberante, afirmó que no se puede permitir que liberen de esta manera la zona.

“Liberan la zona, antes de hacer un plan de cómo van a suplir esta falta de efectivos de gendarmería», dijo por su parte la concejala Estefania Rivadulla.

Si bien no hubo un comunicado oficial por parte del Municipio, trascendió que los efectivos de Gendarmería ya no permanecerán apostados de forma estática en puntos específicos, sino que recorrerán el barrio y sus alrededores.