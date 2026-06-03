Unicenter anunció una ampliación y ya genera preocupación en los centros comerciales locales

Con una inversión de 60 millones, Cencosud, la empresa que controla Unicenter, anunció la ampliación del shopping más grande de zona norte ubicado en Martínez.

Con una obra que se extenderá por más de un año (se estima la inauguración para octubre de 2027), además de la incorporación de locales comerciales, la ampliación contempla nuevos espacios gastronómicos, áreas destinadas a la salud, mejoras en el sector deportivo y áreas verdes.

Desde la Cámara de Comercio y Servicios de San Isidro cuestionaron el impacto económico y urbano que podría tener esta ampliación.

El principal reclamo es que un shopping de mayor escala afectará las ventas en los centros comerciales locales a cielo abierto y en los comercios de cercanía.

La entidad, que representa a los comerciantes de San Isidro, también advirtió sobre el impacto vial que podría generar la ampliación, ya que la zona de Paraná, Edison y la colectora Panamericana presenta actualmente altos niveles de saturación en horarios pico y que un incremento del flujo vehicular podría provocar mayores dificultades.

La institución recomendó abrir una discusión pública sobre el proyecto y promover instancias de análisis y participación que permitan evaluar tanto los beneficios como los posibles efectos de la ampliación.

Unicenter fue inaugurado en 1988 y ampliado en 1998.

Cuenta actualmente con una superficie total de 220.000 metros cuadrados, más de 280 locales y 6.500 cocheras. Según datos de la empresa, recibe alrededor de tres millones de visitantes por mes.