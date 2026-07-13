Ramón Lanús logró que se apruebe una deuda de $ 30.000 millones para obras en barrios populares

Luego del primer intento frustrado en el que los concejales de la oposición no dieron quorum por no estar claro el destino del uso del dinero, el Concejo Deliberante aprobó un proyecto del intendente Ramón Lanús que habilita al Departamento Ejecutivo municipal a emitir un bono mediante el cual el Municipio tomará deuda por hasta $30.000 millones, destinada al financiamiento de obras en barrios populares del partido.

En negociaciones realizadas durante la semana, los concejales de la oposición logran modificar el proyecto original quedando bien detallado que los fondos provenientes del endeudamiento deberán destinarse exclusivamente a obras de infraestructura, integración sociourbana y regeneración urbana, con prioridad para los barrios populares y sus entornos.

Además, se prohibió expresamente utilizar esos recursos para afrontar gastos corrientes, tanto durante el presente ejercicio como en ejercicios fiscales futuros.

Con estas modificaciones acompañaron el proyecto los concejales de los espacios políticos Frente Renovador, Movimiento Derecho al Futuro, Kirchnerismo.

María Inés Feldtmann (Partido Demócrata) se abstuvo y los concejales del Possismo votaron en contra.

El proyecto fue aprobado en asamblea de mayores contribuyentes.