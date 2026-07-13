Se habilitó el paso a nivel Treinta y Tres Orientales en Beccar

En el marco de la megaobra del Aliviador Alto Perú, el Municipio de San Isidro realizó la apertura total del paso a nivel Treinta y Tres Orientales en los dos sentidos de circulación.

De esta manera, las instituciones educativas y edificios de vivienda que se encuentran entre Pedro de Mendoza y el río volverán a sus dinámicas habituales de circulación.

La incorporación de conductos hidráulicos a la altura del Tren de la Costa era uno de los pendientes principales de la megaobra que quedó suspendida a fines de 2023.

Para dar por terminada esta etapa fue necesario el trabajo en conjunto entre el municipio, Trenes Argentinos y los vecinos de la zona.

En los próximos días se habilitará Treinta y tres Orientales entre Libertador y Lasalle, un tramo que se encuentra cerrado desde 2022.