Pese al esfuerzo del Municipio muchos vecinos no están conformes con los colectivos que reemplazan a las líneas 333, 407, 437 y 707

Si bien se ha notado un esfuerzo del Municipio por dar respuesta a gran cantidad de vecinos que se vieron afectados por la desaparición de las líneas 333, 407, 437 y 707 con el reemplazo de otros colectivos, al no ser idénticos los recorridos muchas personas siguen con problemas de movilidad.

Recordemos que la empresa Micro Ómnibus San Martín (M.O.G.S.M), que operaba las líneas 333, 407, 437 y 707, dejó de funcionar el 20 de abril por problemas financieros.

A principios de junio, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires aprobó las modificaciones propuestas por el Municipio y las líneas 228, 314, 338 y 343 sumaron nuevos trayectos para dar cobertura en parte a las zonas que habían quedado desconectadas.

Desde el Municipio aún no se ha informado si se harán ajustes en los recorridos de las nuevas líneas teniendo en cuenta los reclamos de los vecinos.