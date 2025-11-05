Varios vecinos ya usan la línea 147 para reclamos municipales

La comuna informó que el Centro de Atención al Vecino de San Isidro, a través de su línea telefónica 147, gestionó en septiembre más de 3000 consultas y que el 85% de los vecinos encuestados la calificó con la puntuación más alta.

Según se informó, este servicio municipal resuelve reclamos en menos de un minuto, sin tiempos de espera.

Las principales temáticas abordadas, que representaron el 50% del total de consultas, fueron arbolado, tránsito, alumbrado público y servicios de higiene urbana (gestionados por la empresa CLIBA).

No recibe denuncias de seguridad y salud

Comparado con agosto, las consultas disminuyeron ligeramente: las de alumbrado público pasaron de 374 a 350, las de arbolado bajaron un 5% y las de higiene urbana un 4%.

Inaugurado en mayo de 2024, el Centro de Atención al Vecino centraliza las gestiones municipales, salvo las denuncias de seguridad, que se canalizan a través del Centro de Operaciones Municipal (COM) o el programa Ojos en Alerta (vía WhatsApp), y las consultas de salud, atendidas por el Centro de Atención Telefónica al 4707-1900