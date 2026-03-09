El municipio cuenta con un servicio gratuito para los que necesitan vacunarse para viajar

El Municipio de San Isidro recuerda la importancia de realizar una consulta médica antes de emprender un viaje a lugares donde se necesita aplicarse una vacuna.

En el Hospital Municipal Ciudad de Boulogne (Av. Avelino Rolón 1200) funciona la sección de Medicina del Viajero dependiente del Servicio de Infectología.

“Depende del lugar al que se viaje y el tipo de turismo hay distintos riesgos. La asesoría es clave para evaluar las necesidades de cada viajero y revisar qué vacunas tiene aplicada, cuáles le faltan; o si le corresponde la vacuna contra la fiebre amarilla, entre otras cuestiones”, explicó la Directora de Epidemiología del Municipio de San Isidro, Dra. Elena Obieta (MN 76451).

“Todas las vacunas requieren tiempo para desarrollar anticuerpos protectores, por ejemplo, para la fiebre amarilla son 10 días, para el dengue 15 días de aplicada la segunda dosis. Entonces, lo ideal es realizar la consulta médica con antelación”, resaltó la médica infectóloga.

Para realizar una consulta, es necesario sacar un turno con anticipación al viaje.

Para hacerlo, hay que enviar un mail a infectologiahmcb@gmail.com indicando edad, número de viajeros, fecha y destino de viaje.