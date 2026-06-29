El Municipio convocó a una consulta pública por el proyecto inmobiliario Barrancas de Alvear

El Municipio convocó una consulta pública 100% digital para que los vecinos presenten observaciones, dudas o sugerencias respecto al proyecto inmobiliario que se pretende construir en extenso terreno privado en la barranca de la calle Alvear, en Martínez.

La misma se encuentra publicada en sanisidro.gob.ar/impacto-ambiental.

Se enviaron 200 notificaciones a vecinos de las 13 parcelas lindantes y tienen tiempo para participar hasta el jueves 2 de julio de 2026.

Respecto a la polémica que generó este proyecto inmobiliario de viviendas multifamiliares, el Municipio informó que se solicitó un estudio de impacto ambiental para evaluar los posibles impactos de la obra y definir las medidas necesarias para mitigarlos o minimizarlos, garantizando un desarrollo compatible con el bienestar del barrio.

Desde la comuna informaron también que, aunque se trata de un emprendimiento ejecutado en terrenos de propiedad privada y avalado por el Código de Ordenamiento Urbano (COU), su escala y características hacen que se constituya como Urbanización Especial, lo que exige y hace imprescindible este procedimiento, para asegurar el cumplimiento normativo y la protección del interés público.

“Es importante aclarar que se trata de un predio privado, que el proyecto está dentro de los parámetros de lo que permite el COU y no afecta la barranca. Para nosotros es muy importante escuchar a todos los vecinos”, expresó una fuente municipal.