Remodelaron las canchas de tenis del Campo Municipal N° 6 donde los vecinos pueden jugar y tomar clases

El Municipio de San Isidro inauguró las obras de remodelación de tres canchas de tenis del Campo de Deportes N° 6 (Roque Sáenz Peña 1214, San Isidro).

Los trabajos se realizan en el marco de un proyecto de mejora de la infraestructura deportiva desarrollado en conjunto con el Club Atlético de San Isidro (CASI).

Las obras incluyeron el reciclado y la renovación completa del piso de las tres canchas, la pintura de las superficies de juego, la colocación de un nuevo alambre perimetral y el recambio de las redes.

El intendente Ramón Lanús destacó que esta intervención representa el primer paso de una transformación más amplia del centro deportivo.

«Esta obra forma parte de un proyecto integral que estamos desarrollando junto al CASI para seguir mejorando este predio. Un proyecto que también contempla la incorporación de una cancha de pádel, una cancha de hockey de agua y un playón multideportes”, dijo Lanús.

«Quiero destacar especialmente el trabajo conjunto con el CASI, una institución emblemática de nuestra ciudad. Cuando el Municipio y las instituciones trabajan en la misma dirección, logramos multiplicar las oportunidades y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos», agregó el jefe comunal.

Para solicitar información sobre días y horarios para jugar o tomar clases los vecinos tienen que comunicarse al 4512 – 3147/ 11 -4023 – 8343