Ramón Lanús no logró la aprobación de un endeudamiento del municipio por 30.000 millones de pesos

La administración de Ramón Lanús no consiguió el quórum necesario para habilitar una sesión conjunta entre concejales y los mayores contribuyentes en la que se iba a debatir y votar un pedido de endeudamiento de 30 mil millones de pesos.

Los bloques de concejales opositores a la gestión de Lanús decidieron no presentarse a la sesión legislativa con el argumento de que el Departamento Ejecutivo desestimó todos los planteos y requerimientos realizados para conocer el destino del millonario endeudamiento.

Los bloques del Frente Renovador y Fuerza Patria sostuvieron que no estaban dispuestos a ser «cómplices de un cheque en blanco» que comprometa el futuro económico de San Isidro sin brindar la información necesaria.

El presidente del Concejo Deliberante Jorge Álvarez aseguró que «el proyecto es bueno y también innovador» pero admitió que puede haber resistencias y apeló al compromiso de los concejales para conversar.

Las concejales María Feldtmann y Deborah Ceballos del Partido Demócrata tampoco dieron quórum por los mismos planteos.

«Pedimos informes de los destinos de los fondos y no tuvimos una respuesta transparente”, señalaron.

El concejal possista Walter Pérez se quejó de que quieren endeudar al municipio en 30.000 millones de pesos, que es el 10% del Presupuesto, a través de un bono que va a pagar el próximo gobierno.

Manuela Schuppisser, del bloque Derecho Al Futuro, dijo que «sin la información no podíamos acompañar».