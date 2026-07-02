El Municipio asiste a personas en situación de calle en el invierno

Con la llegada de las bajas temperaturas, la Municipalidad de San Isidro (a través de su Subsecretaría de Desarrollo Social) lleva adelante el Operativo Frío.

Se trata de un programa diseñado para asistir de manera inmediata, humana y digna a las personas en situación de calle durante los meses de junio, julio y agosto.

Funciona en el Espacio Papa Francisco.

Las personas no solo reciben resguardo frente al frío, cena caliente, desayuno, abrigo y elementos de higiene, sino también un acompañamiento personalizado mediante equipos técnicos, operadores de calle y nocturnos.

Durante el invierno de 2025, el programa acompañó a 249 personas únicas, logrando que 42 de ellas pudieran salir definitivamente de la calle y recuperar un techo gracias a procesos de revinculación familiar, inserción laboral o alquileres comunitarios.

Para garantizar el orden, el cuidado y la seguridad de todos los participantes, el ingreso al refugio nocturno se realiza únicamente a través de los traslados en camionetas municipales acompañadas por operadores especializados.

El Municipio estableció cuatro puntos de encuentro estratégicos en el distrito para el traslado diario:

-Plaza Mitre: Frente a la Catedral de San Isidro.

-Rotonda de Acassuso: En sentido de circulación hacia San Isidro.

-Hospital de Boulogne: Av. Avelino Rolón 1200.

-Estación Villa Adelina: Av. De Mayo y Dr. Raúl Scalabrini Ortiz.

Desde el Municipio se invita a los vecinos a involucrarse activamente en este programa.

Si se detecta a una persona durmiendo a la intemperie o sufriendo el frío en la vía pública, se solicita reportar la situación de forma inmediata enviando la ubicación o la información correspondiente a esta línea de WhatsApp: 11 3182-7191

Ante situaciones donde se observe la presencia de niños, niñas o adolescentes en la calle, el operativo activa de manera prioritaria un protocolo de protección urgente en articulación directa con el Servicio Local de Niñez.