Por falta de quórum no se debatió en el Concejo Deliberante el proyecto inmobiliario Barrancas de Alvear

El polémico proyecto inmobiliario “Barrancas de Alvear”, un desarrollo de 40 departamentos en la barranca de la calle Alvear, en Martínez, sumó un nuevo capítulo.

Los bloques que componen la oposición en el Concejo Deliberante convocaron a una sesión legislativa para tratar y debatir sobre este proyecto inmobiliario, pero por la ausencia de los concejales que responden al intendente Ramón Lanús y de sus aliados (Convocación por San Isidro y la Libertad Avanza) no hubo quórum y la reunión no pudo realizarse.

Gran cantidad de vecinos que se oponen a este proyecto se acercaron al Concejo Deliberante para presenciar la sesión que finalmente no se concretó.

Desde la oposición interpretaron la ausencia como una maniobra para evitar que el Concejo expresara una posición institucional antes de que se definiera la factibilidad del desarrollo urbanístico.

El Código de Ordenamiento Urbano (COU), cuya modificación fue aprobada recientemente con una normativa propuesta por el intendente Lanús, sostiene que los predios ubicados en las barrancas quedan alcanzados por reglas especiales de protección y tratamiento y es decisión del Departamento Ejecutivo aprobar o rechazar este tipo de emprendimientos inmobiliarios.

Los vecinos argumentan que la construcción de este complejo de viviendas afectará el perfil residencial del barrio y resulta incompatible con el entorno de baja densidad, la infraestructura existente y el valor ambiental, urbano y paisajístico de la barranca.

Y creen que su aprobación dará lugar a la construcción de proyectos similares.