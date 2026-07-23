Jorge Berredo es el nuevo secretario de Seguridad de San Isidro

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, designó al general retirado de las Fuerzas Armadas, Jorge Berredo, como nuevo secretario de Seguridad del municipio.

Desde la asunción de Lanús como jefe comunal en diciembre de 2023 hasta octubre de 2025 el área de Seguridad fue dirigida por Enrique Rodríguez Varela, quien decidió volver al poder judicial al vencerse su licencia laboral.

Luego, la cartera fue administrada por el secretario de Gobierno comunal, José Sánchez Sorondo, junto al subsecretario Fernando Ruíz, quién continuará en su cargo.

Según informó el municipio, Berredo cuenta con más de 40 años de trayectoria en las Fuerzas Armadas y una amplia experiencia en la conducción de equipos, la resolución de situaciones de crisis y la articulación entre organismos, adquirida tanto en funciones desarrolladas en el país como en el exterior.

Al igual que el secretario de Gobierno, José Sánchez Sorondo y el secretario de Salud, Pablo de la Torre, Berredo es vecino de Bella Vista, partido de San Miguel.

«La incorporación de Jorge Berredo forma parte de la decisión del Municipio de seguir fortaleciendo nuestra política de seguridad, con el objetivo de que los vecinos vivan cada día más tranquilos», afirmó Lanús.