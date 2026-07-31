Segundo semestre 2026: Está abierta la inscripción para los cursos en las casas de cultura municipales

La Municipalidad de San Isidro abrió la inscripción del segundo semestre de cursos y talleres que se llevarán adelante en las Casas de Cultura de Beccar (Av. Centenario 1891), Villa Adelina (Parque Público del Golf, Luis María Drago 299), Martínez (Monseñor Larumbe 762 y Saavedra 1710 ) y Boulogne (Av. Avelino Rolón 2315).

El inicio de las clases será en forma progresiva a partir del lunes 3 de agosto.

Los cursos son cuatrimestrales, de uno o dos encuentros semanales y hay más de 250 propuestas.

Costos mensuales: $26.000 y $32.000, según frecuencia y carga horaria.

Grilla de cursos: https://www.sanisidro.gob.ar/cursoscultura

Inscripciones a través de tesi.sanisidro.gob.ar, registrándose como usuario, obtener permiso, ir a “Inscripciones” y luego a “Cultura”, donde se despliegan los cursos vigentes. Cupos limitados.

Informes: casasdeculturamsi@gmail.com