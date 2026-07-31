Cursos fijo2

Segundo semestre 2026: Está abierta la inscripción para los cursos en las casas de cultura municipales

julio 31, 2026
Tomás Lynch

La Municipalidad de San Isidro abrió la inscripción del segundo semestre de cursos y talleres que se llevarán adelante en las Casas de Cultura de Beccar (Av. Centenario 1891), Villa Adelina (Parque Público del Golf, Luis María Drago 299), Martínez (Monseñor Larumbe 762 y Saavedra 1710 ) y Boulogne (Av. Avelino Rolón 2315).

El inicio de las clases será en forma progresiva a partir del lunes 3 de agosto.

Los cursos son cuatrimestrales, de uno o dos encuentros semanales y hay más de 250 propuestas.

Costos mensuales: $26.000 y $32.000, según frecuencia y carga horaria.

Grilla de cursos: https://www.sanisidro.gob.ar/cursoscultura

Inscripciones a través de tesi.sanisidro.gob.ar, registrándose como usuario, obtener permiso, ir a “Inscripciones” y luego a “Cultura”, donde se despliegan los cursos vigentes. Cupos limitados.

Informes: casasdeculturamsi@gmail.com