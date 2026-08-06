A tan sólo 15 días de asumir, renunció el secretario de Seguridad de San Isidro

De manera sorpresiva, Jorge Berredo renunció a su cargo como secretario de Seguridad de San Isidro, función que había asumido el pasado 22 de julio.

Desde el Municipio señalaron que la dimisión se produjo “por motivos estrictamente personales”.

General retirado del Ejército Argentino, con más de cuatro décadas de trayectoria en las Fuerzas Armadas, había llegado al Municipio para profundizar la estrategia de prevención del delito y la coordinación con las fuerzas provinciales y nacionales.

Todavía no se informó quién quedará al frente del área.

Desde la asunción de Ramón Lanús como jefe comunal en diciembre de 2023 hasta octubre de 2025 el área de Seguridad fue dirigida por Enrique Rodríguez Varela, quien decidió volver al poder judicial al vencerse su licencia laboral.

Luego, la cartera fue administrada por el secretario de Gobierno comunal, José Sánchez Sorondo, junto al subsecretario Fernando Ruíz, quién siguió en este cargo en la efímera gestión de Barredo.