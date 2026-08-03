San Isidro se prepara ante la llegada de El Niño

Es una certeza que el fenómeno de El Niño está en desarrollo y que, más temprano que tarde, impactará sobre el territorio argentino, y como consecuencia también en San Isidro.

El Niño es un fenómeno climático que consiste en la elevación anómala de la temperatura superficial del océano Pacífico central y oriental.

Esta variación altera, a su vez, el comportamiento de la atmósfera y desencadena cambios en las lluvias y las temperaturas a escala global.

Aunque todavía resulta difícil determinar dónde, cuándo y de qué manera afectará al país, desde el municipio reconocen el riesgo potencial y ya pusieron en marcha medidas preventivas.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo de las Naciones Unidas, prevé que El Niño se intensifique hasta convertirse en un episodio fuerte entre agosto y octubre de 2026

Qué está haciendo el Municipio

Se está ejecutando un plan hidráulico que contempla la ampliación de la red pluvial, el mantenimiento de dos estaciones de bombeo y la intervención de otras cinco, además de la limpieza y el mantenimiento de sumideros.

También detallaron que tanto la obra del aliviador Alto Perú como las obras hidráulicas en Barrio Ferroviario figuran entre las prioridades de la gestión, aunque no precisaron cuándo estarán finalizadas.

Desde la comuna aseguraron que avanzan con la renovación de sumideros y tareas permanentes de limpieza para evitar la acumulación de hojas y residuos en canales de desagüe.

Por otra parte, desde Defensa Civil de San Isidro indicaron que se realizan controles frecuentes sobre la red de infraestructura urbana y los dispositivos pluviales en los sectores históricamente más vulnerables a la acumulación temprana de agua.

También destacaron que la intendencia trabaja en la consolidación de enlaces de coordinación y protocolos de emergencia con las distintas fuerzas operativas.

(Fuente La Nación)