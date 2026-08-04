El Municipio sumó agentes de tránsito para para fortalecer los controles en la vía pública y mejorar la seguridad vial

El Municipio informó que se incorporaron 24 agentes de tránsito (14 mujeres y 10 hombres) para fortalecer los controles en la vía pública y seguir mejorando la seguridad vial.

Los egresados tuvieron aproximadamente un mes de formación, que combinó contenidos teóricos y ejercicios prácticos orientados al desempeño cotidiano en la vía pública.

Entre los principales ejes se abordaron el rol del agente como funcionario público, la normativa vigente en materia de tránsito, seguridad vial, actuación como primer respondiente ante emergencias, simulacros y prácticas de controles vehiculares, además de procedimientos administrativos como el labrado de actas de infracción.

Los nuevos agentes de tránsito se desempeñarán en 2 bases operativas (una en Boulogne y otra en San Isidro), en turnos durante los siete días de la semana, y cobertura en todas las localidades de San Isidro.

Además de los controles habituales de tránsito, el nuevo personal participará de operativos vinculados al estacionamiento medido y otras acciones destinadas a mejorar el ordenamiento del espacio público y la movilidad en San Isidro.