Reforzarán la seguridad en Beccar y La Cava con operativos dinámicos

Luego de que se conociera que se retiraron los puestos fijos de Gendarmería en las entradas a los barrios vulnerables de Beccar, como La Cava, el Municipio anunció que se implementará un nuevo esquema operativo para fortalecer la prevención del delito y mejorar la seguridad.

La Patrulla Municipal en coordinación con Gendarmería Nacional y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires realizarán un sistema dinámico que consiste en recorrer los barrios y sus alrededores de manera permanente, tanto en vehículos como a pie, buscando una mayor capacidad de reacción y cobertura.

Los puestos fijos, si bien aportaban visibilidad institucional, su carácter estático los volvía previsibles, facilitando la adaptación de las dinámicas delictivas, que evitaban los controles y se desplazaban hacia zonas adyacentes sin una reducción efectiva del delito.

En el marco de un acuerdo entre el gobernador Axel Kicillof y el intendente Ramón Lanús, se prevé que en mayo se instale en el Municipio una base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Esta unidad tendrá como función principal reforzar el abordaje preventivo en barrios, en articulación con las áreas policiales de cada localidad, con el objetivo de fortalecer la presencia del Estado en el territorio.