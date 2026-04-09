En abril: El Municipio realiza controles médicos gratuitos cardiológicos y nutricionales en postas sanitarias

Con controles cardiológicos y nutricionales, medición de presión arterial, glucemia y colesterol, el Municipio continúa fortaleciendo la prevención y el cuidado de la salud de los vecinos a través de la campaña Corazón Saludable.

El objetivo es fomentar hábitos saludables y prevenir enfermedades cardiovasculares mediante evaluaciones profesionales en distintos puntos del distrito.

Durante cada operativo, los vecinos pueden acceder sin costo a chequeos nutricionales y cardiológicos, medición de glucemia, colesterol y presión arterial, y vacunación correspondiente al calendario nacional.

A partir de los resultados, un equipo de salud municipal brinda indicaciones personalizadas y, en caso de ser necesario, realiza derivaciones a especialistas del sistema de salud municipal.

Estos controles permiten detectar de manera temprana factores de riesgo y prevenir enfermedades crónicas vinculadas al corazón y al sistema circulatorio, como la hipertensión arterial, la diabetes y las dislipidemias.

Viernes 10 de abril

De 9:30 a 12:30

Sociedad de Fomento 9 de Julio (Manuel Láinez 1955, Boulogne).

Martes 14 de abril

De 9:30 a 12:30

Sede “San Cayetano” (Maestra Manuela García 2024, Beccar).

Jueves 23 de abril

De 9:30 a 12:30

Delegación Las Lomas y Santa Rita (Av. Juan Segundo Fernández 201, San Isidro).

Jueves 30 de abril

De 9:30 a 12:30

Del Barco Centenera y Pedro de Mendoza (Bajo de San Isidro).

En caso de condiciones climáticas adversas, los operativos serán reprogramados.

Las novedades se comunicarán a través del Instagram @sanisidrosaludpublica