Defensa del Consumidor de San Isidro logró que un banco le devuelva 11 millones de pesos a un vecino de 87 años

Un vecino de Villa Adelina, con delicado estado de salud, denunció transferencias que no realizó. Tras la intervención del municipio, la entidad bancaria acreditó el dinero.

En una intervención clave para la protección de los adultos mayores, la Dirección General de Defensa del Consumidor de San Isidro logró resolver un grave conflicto financiero que afectaba a un vecino de Villa Adelina de 87 años.

Tras una serie de audiencias conciliatorias, la entidad bancaria aceptó reintegrar la suma de 11 millones de pesos que habían desaparecido de su cuenta.

La pesadilla del vecino comenzó cuando, al intentar realizar una extracción en la sucursal, descubrió un faltante de USD 10.000.

Según consta en la denuncia, el sistema registraba movimientos, extracciones y transferencias a terceros que el jubilado desconocía por completo.

A pesar de haber denunciado previamente el extravío de su tarjeta de crédito y haber obtenido un nuevo plástico, los fondos seguían sin aparecer.

Ante la falta de respuestas iniciales, el vecino (quien padece problemas de salud) acudió a la oficina municipal de Defensa del Consumidor.

Allí se inició un expediente, activando de inmediato los mecanismos de la Ley 24.240 para proteger sus derechos.

OFICINAS DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

San Isidro

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Boulogne

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Correo electrónico: defensadelconsumidorboulogne@sanisidro.gob.ar