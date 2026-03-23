Declararon en San Isidro el Día Municipal del Niño por Nacer y habrá una gran jornada en Villa Adelina

En su última sesión legislativa, el Concejo Deliberante de San Isidro aprobó una ordenanza que establece cada 25 de marzo como el Día Municipal del Niño por Nacer.

La norma aprobada surgió de un proyecto presentado por la concejal María Inés Feldtmann.

“Para la comunidad de San Isidro es muy importante contar con este marco normativo, que no existía, para promover la cultura del cuidado de la salud del Niño por Nacer y el acompañamiento a las madres embarazadas”, expresó Feldtmann.

La instauración del Día del Niño por Nacer tiene sus raíces en iniciativas gubernamentales y religiosas que buscan concienciar sobre la importancia de la vida prenatal.

En 1999, Argentina se convirtió en uno de los primeros países en declarar oficialmente el 25 de marzo como el Día del Niño por Nacer.

La elección del 25 de marzo no es casual; coincide con la festividad cristiana de la Anunciación, que celebra la concepción de Jesús, reforzando el vínculo entre la fecha y la valoración de la vida desde su inicio.

JORNADA EN VILLA ADELINA

Para este miércoles 25 de marzo el Municipio organizará una gran jornada para celebrar el Día del Niño por Nacer en el Parque Público del Golf de Villa Adelina (Luis María Drago 299).

Será de 9.30 a 12.30.

En el marco del programa 1000 días, que brinda cobertura integral a madres embarazadas y niños hasta los 3 años de vida, habrá talleres, campaña de vacunación, se realizarán ecografías, consultas de obstetricia, orientación en nutrición y asesoría de ANSES, entre otros servicios.

Más información sobre el encuentro: 11 – 3916 – 9340.