Comenzó la inscripción a las escuelas municipales de natación para vecinos de todas las edades

El Municipio, a través de la Subsecretaría de Deportes, abrió la inscripción para las Escuelas de Natación que se llevan a cabo en los Campos de Deportes y de las que pueden participar vecinos de todas las edades.
Las clases son aranceladas.
Campo 2 (Gurruchaga 2020, Boulogne)
Las inscripciones ya están abiertas. Para anotarse, hay que ingresar a https://www.sanisidro.gob.ar/piletas
Campo 4 (Córdoba 2055, Martínez)
Las inscripciones ya están abiertas. Para anotarse, hay que ingresar a https://www.sanisidro.gob.ar/piletas
Campo 1 (Intendente Neyer 1220 – Beccar)
Inscripciones a partir del 1 de abril, a las 10.00, en https://www.sanisidro.gob.ar/piletas
Las piletas municipales son espacios diseñados para el disfrute y bienestar de toda la comunidad.
Las piletas cuentan con infraestructura con baños y vestuarios, personal capacitado y programas adaptados para niños, adultos y personas mayores.
El Municipio informó que estas 3 piletas fueron refaccionadas en los últimos dos años.
Los trabajos contemplaron la renovación del sistema de calefacción y sala de máquinas, el cambio de lonas y mantenimiento para garantizar que los alumnos inicien sus clases en ambientes aptos.