Comenzó la inscripción a las escuelas municipales de natación para vecinos de todas las edades

marzo 26, 2026
Tomás Lynch

El Municipio, a través de la Subsecretaría de Deportes, abrió la inscripción para las Escuelas de Natación que se llevan a cabo en los Campos de Deportes y de las que pueden participar vecinos de todas las edades.

Las clases son aranceladas.

Campo 2 (Gurruchaga 2020, Boulogne)
Las inscripciones ya están abiertas. Para anotarse, hay que ingresar a https://www.sanisidro.gob.ar/piletas

Campo 4 (Córdoba 2055, Martínez)
Las inscripciones ya están abiertas. Para anotarse, hay que ingresar a https://www.sanisidro.gob.ar/piletas

Campo 1 (Intendente Neyer 1220 – Beccar)
Inscripciones a partir del 1 de abril, a las 10.00, en https://www.sanisidro.gob.ar/piletas

Las piletas municipales son espacios diseñados para el disfrute y bienestar de toda la comunidad.

Las piletas cuentan con infraestructura con baños y vestuarios, personal capacitado y programas adaptados para niños, adultos y personas mayores.

El Municipio informó que estas 3 piletas fueron refaccionadas en los últimos dos años.

Los trabajos contemplaron la renovación del sistema de calefacción y sala de máquinas, el cambio de lonas y mantenimiento para garantizar que los alumnos inicien sus clases en ambientes aptos.