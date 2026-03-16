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El Municipio anunció nuevas obras de modernización en sus Campos de Deportes

marzo 16, 2026
Tomás Lynch

El Municipio realizará una serie de intervenciones estratégicas en los Campos de Deportes municipales destinadas a modernizar la infraestructura actual y ampliar la oferta de disciplinas para toda la comunidad.

El plan, según informaron desde la comuna, responde a demandas históricas de los vecinos y al incremento constante de capacidad en los centros deportivos municipales del distrito.

Se destacan la climatización de la pileta del Campo 5, nuevos gimnasios y la creación de nuevas canchas de tenis y pádel en los campos municipales de deportes.

“Seguimos trabajando para impulsar el deporte porque es formador de valores, motor de inclusión social y hace a una mejor calidad de vida para todos los vecinos. Nuestro compromiso es retribuir lo que pagan de impuestos con campos de deportes de primera calidad y accesibles», afirmó el intendente Ramón Lanús.

El jefe comunal destacó especialmente la obra de cerramiento y climatización de Villa Adelina: “Es una obra fundamental para poder tener funcionando la pileta a lo largo de todo el año. Era un reclamo histórico de los vecinos, una deuda que vamos a saldar y que pone a este campo al mismo nivel que los demás”.

Detalle de las obras por Campo de Deportes en 2026

Campo N° 1 (Int. Neyer 1220, Beccar)
Se renovará la experiencia de los usuarios con un nuevo bar-buffet, baños y vestuarios. Además, se instalará un nuevo sistema de climatización para la pileta y ya se construyó un estacionamiento para 30 autos para ordenar el ingreso y optimizar la organización del área.

Campo N° 2 (Gurruchaga 2020, Boulogne)
Se potenciarán las actividades con un nuevo Gimnasio de Boxeo y un Salón de Usos Múltiples (SUM) para danza y gimnasia. También se instalarán nuevos caloventores para el área de pileta.

Campo N° 4 (Córdoba 2055, Martínez)
Se realizará el cerramiento del SUM y se construirá un nuevo playón multideporte para diversificar las prácticas deportivas.

Campo N° 5 (Perito Moreno 2500, Villa Adelina)
Se llevará a cabo el cerramiento y la climatización de la pileta, permitiendo que este espacio sea utilizado durante todo el año, independientemente de las condiciones climáticas. Es una de las obras más esperadas por la comunidad.

Campo N° 6 (Del Fomentista y Roque Sáenz Peña)
Ante el auge de los deportes de raqueta, se renovaron tres nuevas canchas de tenis —disciplina que ya cuenta con 650 vecinos activos— y se construirá una cancha de pádel.