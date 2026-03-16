El Municipio anunció nuevas obras de modernización en sus Campos de Deportes

El Municipio realizará una serie de intervenciones estratégicas en los Campos de Deportes municipales destinadas a modernizar la infraestructura actual y ampliar la oferta de disciplinas para toda la comunidad.

El plan, según informaron desde la comuna, responde a demandas históricas de los vecinos y al incremento constante de capacidad en los centros deportivos municipales del distrito.

Se destacan la climatización de la pileta del Campo 5, nuevos gimnasios y la creación de nuevas canchas de tenis y pádel en los campos municipales de deportes.

“Seguimos trabajando para impulsar el deporte porque es formador de valores, motor de inclusión social y hace a una mejor calidad de vida para todos los vecinos. Nuestro compromiso es retribuir lo que pagan de impuestos con campos de deportes de primera calidad y accesibles», afirmó el intendente Ramón Lanús.

El jefe comunal destacó especialmente la obra de cerramiento y climatización de Villa Adelina: “Es una obra fundamental para poder tener funcionando la pileta a lo largo de todo el año. Era un reclamo histórico de los vecinos, una deuda que vamos a saldar y que pone a este campo al mismo nivel que los demás”.

Detalle de las obras por Campo de Deportes en 2026

Campo N° 1 (Int. Neyer 1220, Beccar)

Se renovará la experiencia de los usuarios con un nuevo bar-buffet, baños y vestuarios. Además, se instalará un nuevo sistema de climatización para la pileta y ya se construyó un estacionamiento para 30 autos para ordenar el ingreso y optimizar la organización del área.

Campo N° 2 (Gurruchaga 2020, Boulogne)

Se potenciarán las actividades con un nuevo Gimnasio de Boxeo y un Salón de Usos Múltiples (SUM) para danza y gimnasia. También se instalarán nuevos caloventores para el área de pileta.

Campo N° 4 (Córdoba 2055, Martínez)

Se realizará el cerramiento del SUM y se construirá un nuevo playón multideporte para diversificar las prácticas deportivas.

Campo N° 5 (Perito Moreno 2500, Villa Adelina)

Se llevará a cabo el cerramiento y la climatización de la pileta, permitiendo que este espacio sea utilizado durante todo el año, independientemente de las condiciones climáticas. Es una de las obras más esperadas por la comunidad.

Campo N° 6 (Del Fomentista y Roque Sáenz Peña)

Ante el auge de los deportes de raqueta, se renovaron tres nuevas canchas de tenis —disciplina que ya cuenta con 650 vecinos activos— y se construirá una cancha de pádel.