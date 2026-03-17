Los adultos mayores cuentan con un centro municipal con variadas actividades en Martínez

En el marco del fortalecimiento de las políticas de integración y bienestar para la tercera edad, el Municipio inauguró una nueva sede para el Centro de Jubilados N°35.

El nuevo espacio, ubicado ahora en Ricardo Gutiérrez 1522 en Martinez, es más grande y cómodo para recibir a los 460 vecinos que asistían a la antigua sede.

El nuevo centro cuenta con tres salones principales denominados Aire (Planta Alta), Tierra (Planta Baja) y Agua (SUM), donde se desarrollará una amplia oferta de actividades físicas, cognitivas y recreativas diseñadas específicamente para los socios del programa.

Este Centro N°35 funcionará de lunes a viernes, de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:15, con una variada agenda para todos los gustos.

En el área de bienestar físico y relajación, los socios podrán asistir a clases de yoga en sus niveles avanzado, intermedio, flex y en silla, además de sesiones de pilates mat, stretching integral y gimnasia suave.

Para quienes buscan mantenerse en movimiento a través del baile, el centro ofrecerá disciplinas como zumba, ritmos latinos, bachata, jazz y flamenco.

La propuesta deportiva se completa con clases de gimnasia dinámica y una variante específica de gimnasia masculina.

Asimismo, el espacio fomenta el aprendizaje y la salud mental mediante su taller de la memoria y clases de inglés de nivel intermedio.

“Es una alegría inaugurar este nuevo espacio en Martínez para una institución que ya es parte de la historia de nuestra comunidad; un centro que lleva más de 30 años acompañando a los vecinos y que hoy tiene una nueva casa para seguir creciendo”, sostuvo el intendente Ramón Lanús durante la inauguración.

Por cualquier consulta, comunicarse al siguiente número: 11-7872-2000, de 9.00 a 12.00 y de 14.00 a 16.00.