El Municipio presentará a la Provincia una propuesta con nuevos recorridos de colectivos

Luego de más de un mes de reuniones técnicas junto a diferentes empresas nacionales y provinciales de colectivos que, en su mayoría, prestan servicio en San Isidro, el Municipio presentará este martes 5 de mayo en el Ministerio de Transporte provincial una propuesta de nuevos recorridos junto a las empresas de colectivos para dar cobertura a todos los barrios.

Como se sabe, por un paro de los trabajadores que reclaman salarios adeudados, las líneas 707, 333, 437 y 40, que pertenecen a la empresa Micro Ómnibus General San Martín, no funcionan desde el lunes 20 de abril.

Desde la empresa argumentan que arrastran problemas financieros vinculados al cambio del sistema de subsidios implementado por el gobierno nacional.

Desde que comenzó esta gestión, el gobierno municipal se puso a disposición de la empresa M.O.G.S.M para mejorar la eficiencia en sus ramales.

En un contexto de cambio de políticas de subsidios y baja demanda de pasajeros, durante 2025 se realizaron diversos cambios de recorrido a pedido de la empresa para acompañarla, mejorar sus indicadores, y así poder sostener el servicio de transporte público.

Si bien estos cambios mejoraron su operación, no fueron suficientes para poder sostener el servicio de una empresa privada que se encuentra en una situación compleja de deudas con proveedores, combustible y salarios desde hace ya mucho tiempo.

Una vez que estos recorridos sean aprobados por el gobierno provincial se informará la implementación de los cambios y se hará comunicación en las paradas de colectivo y por todos los canales del municipio.