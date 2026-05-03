El Municipio incorporó 46 nuevos agentes para tareas de seguridad

En un acto encabezado por el intendente Ramón Lanús, egresó una nueva camada de oficiales de Seguridad que se incorporarán de inmediato a la Patrulla Municipal, reforzando la prevención en las calles del distrito.

La formación incluyó 12 materias técnicas, desde Criminalística hasta Geografía Operativa, clave para reducir los tiempos de respuesta ante las alertas del Centro de Operaciones Municipal (COM).

De los 45 nuevos agentes municipales, 25 servirán en los móviles de la patrulla municipal, mientras que 21 cumplirán funciones de prevención en la vía pública bajo la modalidad a pie.

Para los que estarán al volante, la formación fue exhaustiva, incluyendo prácticas en pistas que simulan persecuciones y maniobras evasivas en entornos urbanos complejos.

Con estos nuevos egresos, el sistema de seguridad de San Isidro cuenta con 300 oficiales de seguridad y 145 oficiales de monitoreo, 130 patrullas y un soporte tecnológico de 2.646 cámaras de videovigilancia.

“Desde el primer día de gestión dije que me iba a hacer cargo de la principal preocupación de los vecinos: la seguridad. Y así lo hemos hecho, sin importar que se trate de una responsabilidad provincial”, dijo Lanús en el acto de presentación de los nuevos agentes.