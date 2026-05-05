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Del 6 al 14 de mayo: La imagen de San Isidro Labrador visitará distintos puntos del partido para festejar las fiestas patronales

mayo 5, 2026
Tomás Lynch

Como parte de los festejos de San Isidro Labrador, la imagen del santo patrono realizará un recorrido itinerante por diversos puntos del partido entre el 6 y el 14 de mayo.

Los festejos centrales serán el viernes 15 de mayo, día de San Isidro Labrador, con la tradicional procesión por las calles del centro de San Isidro (a las 17.00) y luego la misa en la Catedral.

Recorrida con la imagen de San Isidro Labrador

Miércoles 6 de mayo
Hospital Central de San Isidro (Av. Santa Fe 431, San Isidro)
De 8.00 a 10.00 (misa a las 8.30).

Paseo Fleming (H. Yrigoyen y Fleming)
De 17.00 a 18.00

Jueves 7 de mayo
Colegio Holy Cross (Pedro de Mendoza 2653, Beccar)
De 9.00 a 11.00

Viernes 8 de mayo
Desayunador en la Casa Parroquial (Anchorena 469)
De 8.30 a 10.00

Puerto Libre (Sebastián Elcano 2340, Martínez)
De 14.00 a 15.00

Domingo 10 de mayo
Paseo de las Bicicleta (Av. de la Unidad Nacional y San Lorenzo, Martínez)
De 10.00 a 13.00

Plaza Mitre Av. del Libertador y Padre Menini, San Isidro.
De 16.00 a 18.00

Lunes 11 de mayo
Hogar Marín (Av. del Libertador 16895, San Isidro)
De 11.00 a 12.00

Martes 12 de mayo
Hospital Materno Infantil (Diego Palma 505, San Isidro)
De 9.00 a 11.00 (misa a las 9.00)

Miércoles 13 de mayo
Hospital de Boulogne (Av. Avelino Rolón 1200)
De 13.00 a 14.00 (misa a las 13.30)

Estación de Boulogne. (Av. Avelino Rolón y Yatay, plaza seca)
De 17.00 a 19.00

Jueves 14 de mayo
Estación San Isidro (Belgrano y Cosme Beccar)
De 10.00 a 13.00