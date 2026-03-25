El Municipio apunta a alcanzar 10 cámaras de seguridad cada 1000 habitantes

El Municipio informó que avanza en un ambicioso plan de seguridad basado en un modelo integral de prevención y respuesta, que articula tecnología de última generación, monitoreo en tiempo real y presencia operativa en la vía pública.

“Vamos a ampliar la compra de cámaras de vigilancia hasta llegar a casi 3000 dispositivos, 10 cada 1000 habitantes, y a 200 cámaras lectoras de patentes”, sostuvo el intendente Ramón Lanús.

Con esta ampliación anunciada la red de monitoreo del distrito alcanzará un total de 2.910 cámaras distribuidas estratégicamente en todo el partido.

Se trata de una fuerte inversión en infraestructura y tecnología que permitirá optimizar la detección temprana de delitos mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA) y lograr una cobertura récord por habitante en el país.

Al completar la ampliación, se superarán las 10 cámaras cada 1.000 habitantes, todas con resolución 4K, visión nocturna y sistemas inteligentes que asisten a los operadores en la detección de situaciones sospechosas o hechos delictivos.

La ubicación de los nuevos dispositivos responde a un exhaustivo análisis de estadísticas delictivas de la Secretaría de Seguridad Municipal y mapas de calor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Se priorizan:

– Vías de escape: sectores frecuentes de ingreso y egreso de vehículos vinculados a delitos y avenidas troncales.

– Zonas calientes: áreas próximas a partidos vecinos con mayor concentración de delitos e impacto en el perímetro de barrios vulnerables.

– Flujo peatonal: centros comerciales, corredores escolares, plazas y polos gastronómicos.

– Transporte público: vigilancia en las nueve estaciones ferroviarias de las líneas Belgrano Norte, Mitre y Tren de la Costa, además de paradas de colectivos de alto tránsito.

Como complemento clave, San Isidro fortalecerá su sistema de monitoreo vehicular.

Para finales de mayo, el Anillo Digital contará con 200 cámaras lectoras automáticas de patentes (LPR) operativas (30 más que las actuales), blindando los principales accesos y egresos del distrito, así como toda la traza de la autopista Panamericana.