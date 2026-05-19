Realizan nuevos operativos de seguridad en La Cava para desarticular bandas criminales y prevenir delitos

Con el objetivo de desarticular bandas criminales y prevenir delitos complejos desde su lugar de origen se están realizando nuevos operativos en La Cava.

Se efectúan de manera conjunta y coordinada por las brigadas de la Patrulla Municipal, Gendarmería Nacional y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

La principal novedad es que, por primera vez, los oficiales municipales ingresan al interior del barrio y patrullan sus calles y pasillos junto con fuerzas provinciales y federales.

En cada operativo, la Brigada de Operaciones Inmediatas (B.O.I.) de San Isidro cumple un rol central. Se trata de una unidad especializada de respuesta rápida que articula el trabajo con el resto de las fuerzas.

A menos de un mes del inicio de este dispositivo, ya se realizaron 26 intervenciones, con un saldo de 32 personas detenidas, la incautación de armas de fuego y drogas, y el procesamiento de cinco denuncias por venta de estupefacientes realizadas por el Municipio y remitidas a la Justicia.

Las denuncias iniciadas por las Brigadas de la Patrulla Municipal fueron coordinadas con el Ministerio Público Fiscal, que emitió las órdenes de allanamiento.

Todos los operativos cuentan con respaldo judicial a partir de las distintas directivas y órdenes emanadas del Ministerio Público Fiscal, a través de sus diferentes sedes descentralizadas y especializadas, en el marco de un trabajo articulado y conjunto.