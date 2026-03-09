El Municipio  incorporará 225 armas no letales para reforzar la seguridad

El intendente Ramón Lanús anunció un ambicioso plan de refuerzo de la seguridad para este 2026, con la novedad de la incorporación de 225 armas no letales para los agentes de la Patrulla Municipal.

El anuncio fue realizado recientemente en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de San Isidro.

“Son herramientas clave para incapacitar a sospechosos sin usar armas de fuego, dotando a nuestros agentes de mayor capacidad de acción”, señaló Lanús.

Las armas no letales son dispositivos de seguridad diseñados para incapacitar, inmovilizar o disuadir a personas violentas minimizando el riesgo de lesiones graves o muerte en comparación con las armas de fuego convencionales.

Como antecedente puede mencionarse a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que utiliza pistolas taser.