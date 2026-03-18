Cómo participar de las ferias de emprendedores de San Isidro

En San Isidro, el Municipio organiza diversas ferias de emprendedores en parques y espacios públicos del distrito.

Pueden participar de manera gratuita todos los vecinos de San Isidro que tengan un emprendimiento y que quieran vender sus productos en estas ferias.

Para anotarse, los interesados deberán escribir al mail trabajoyproduccion@sanisidro.gob.ar, donde se les enviará un formulario de inscripción para completar con la información del emprendimiento.

La elección de los emprendedores para cada encuentro se realiza con prioridad a aquellos que todavía no hayan participado debido al gran interés por participar.

No se permite vender productos de reventa o productos gastronómicos que no tengan una certificación adecuada.

Para conocer más sobre las ferias de emprendedores o realizar consultas los interesados se pueden contactar al WhatsApp 11 – 3212 – 7998.