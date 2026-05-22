Nueva edición de Expo Mate en el Bajo de San Isidro

El ritual más argentino de todos vuelve a la costa de San Isidro con la segunda edición de Expo Mate.

En esta oportunidad, con la recaudación de las entradas donarán un respirador y un desfibrilador al Hospital Central de San Isidro.

Durante los tres días que dura la exposición, los visitantes podrán participar de talleres, catas, charlas, shows para niños, presentaciones musicales y comprar productos.

La entrada tiene un valor de $10.000 y hay un pack familiar de 4 x 3.

Información en detalle de la feria: www.expomate.com.ar