Gran polémica por un proyecto inmobiliario en Martínez

El Concejo Deliberante aprobó recientemente una modificación del Código de Ordenamiento Urbano (COU), propuesta por el Departamento Ejecutivo, en el que uno de sus principales puntos fue eliminar las construcciones residenciales en determinadas zonas de la franja costera para consolidar el carácter público del frente ribereño, incluyendo la zona de barrancas.

Pese a esta normativa, se conoció en los últimos días la existencia de un proyecto inmobiliario en la barranca de la calle Alvear, en Martínez, que desató una gran polémica ya que de prosperar contradeciría lo que la administración del intendente Ramón Lanús busca con el nuevo Código de Ordenamiento Urbano.

Se trata de un proyecto inmobiliario para la construcción de un complejo de 30 edificios con vista al Río de la Plata donde actualmente hay una mansión en un extenso terreno sobre Alvear al 1500.

La preocupación de los vecinos no sólo es por este proyecto, sino que consideran que su aprobación abriría la puerta a otros desarrollos similares.

Quienes se oponen a este proyecto admiten que en este terreno se podría hacer un complejo con menor cantidad de viviendas, pero no lo que se pretende realizar ya que por su volumen afectará la zona desde el punto de vista del impacto ambiental, la circulación vehicular y la provisión de servicios, entre otros cuestionamientos.

Los vecinos se encuentran expresando sus reclamos con presentaciones en el Concejo Deliberante, colocación de pasacalles, publicaciones en redes sociales y aguardan una audiencia con el intendente Lanús.