En medio de la polémica por el proyecto Barrancas de Alvear, el municipio construirá un paseo peatonal y aeróbico en la costa de Martínez

Sin saber aún si el Municipio autorizará el proyecto inmobiliario Barrancas de Alvear, un desarrollo de 40 departamentos en la barranca de la calle Alvear, casi al frente de este futuro complejo de viviendas la comuna anunció que realizará un paseo peatonal y aeróbico.

Se trata de un sendero de 907 metros lineales que unirá el Parque El Águila con el Parque Alvear.

En la actualidad ese trayecto no se puede transitar en su totalidad porque el mismo terreno natural lo impide y por la presencia de locales comerciales que no impiden el paso, pero no dan lugar a un camino lineal.

La obra, que ya se inició y tiene un plazo estimado de tres meses, incluye mejoras en el muro de contención existente, parquización y luminarias que respeten el entorno natural.

El proyecto fue desarrollado por la Secretaría de Planeamiento Urbano en conjunto con la Secretaria de Ambiente y Espacio Público del municipio.

Desde la comuna anunciaron que la obra será 100% ejecutada por un privado, pero no se informó qué firma realizará los trabajos y si tendrán o no costo para el municipio.