El municipio convoca a los vecinos a que inviten a los funcionarios a sus casas

El Municipio lanzó el programa «La Municipalidad en tu casa» que consiste en un encuentro cara a cara entre los vecinos y las máximas autoridades municipales.

Desde su lanzamiento en abril, se concretaron 10 encuentros en distintos barrios del distrito, donde los vecinos pudieron plantear consultas, y propuestas de mejora directamente a las autoridades municipales.

Ante la buena respuesta, el Municipio anunció que intensificará la iniciativa y realizará una reunión por semana.

Cada encuentro dura exactamente una hora y cuarto.

En la primera etapa, los funcionarios toman nota de un temario que los propios vecinos proponen previamente.

El bacheo, las luminarias, las podas y las frecuencias de recolección de residuos dominan la agenda.

Del living participan los secretarios de las áreas involucradas (como Obras Públicas, Seguridad, Movilidad o Higiene Urbana, entre otros) y los delegados de cada zona, con el objetivo de dar respuestas en el momento o agendar el seguimiento de pedidos.

La seguridad, una de las principales preocupaciones, tiene un bloque sobre el final de la charla.

Allí, un moderador municipal realiza una capacitación express sobre «Ojos en Alerta», el sistema de prevención ciudadana que conecta a los vecinos directamente con el centro de monitoreo a través de herramientas tecnológicas rápidas.

Aquellos interesados en sumarse a la iniciativa y coordinar un encuentro tienen que registrarse completando el formulario de inscripción en el sitio web oficial: www.sanisidro.gob.ar/lamunicipalidadentucasa.