María Inés Feldtmann: “este proyecto, si se llega a hacer, va a ser un antecedente muy grave para todo el resto de la barranca”

Siguen las opiniones de los concejales de San Isidro respecto al polémico proyecto inmobiliario “Barrancas de Alvear”, un desarrollo de 40 departamentos en la barranca de la calle Alvear, en Martínez.

La concejal María Inés Feldtmann (Partido Demócrata) se definió como una defensora de la protección de la barranca y expresó que si este proyecto se llega a hacer, va a ser un antecedente muy grave para todo el resto de la barranca.

“Desde mi banca y como vecina de San Isidro, nunca acompañé ni voy a acompañar iniciativas que perjudiquen a los vecinos, así como tampoco que provoquen la destrucción de lugares tan característicos e intocables, como la costa y la barranca”, destacó.

Y expresó su decepción porque el primer proyecto de desarrollo urbanístico presentado por el Departamento Ejecutivo después de la aprobación del Código de Ordenamiento Urbano “haya sido esta mole de cemento que proyectan hacer en la barranca de Alvear, en Martínez”.