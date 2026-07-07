Del jueves 9 al domingo 12 de julio inclusive: No funcionará la línea Mitre por obras en las vías

La empresa Trenes Argentinos informó que por trabajos de renovación de infraestructura ferroviaria la línea Mitre que une las estaciones Retiro y Tigre no funcionará del jueves 9 al domingo 12 de julio inclusive.

El corte de cuatro días permitirá realizar la instalación del primero de los nuevos aparatos de vía previstos en la obra, una intervención que requiere un tiempo de ejecución superior al que ofrecen los habituales cortes nocturnos.

Por ese motivo, se resolvió aprovechar el fin de semana largo para concentrar los trabajos.

Además de la colocación del aparato de vía, se llevarán adelante obras en el paso a nivel de la calle Belgrano, en San Isidro.