“Ramón Lanús no rinde cuentas de cómo gastó la plata de los vecinos”

El concejal del Frente Renovador, Federico Meca, alertó que la administración del intendente Ramón Lanús no presentó en el Concejo Deliberante la rendición de cuentas de la gestión 2024 que es lo que gastó el Municipio en ese año.

“Lanús pretende vendernos transparencia, pero esconde los números de su primer año de gestión, no rindió cuentas, no se tomó el trabajo de explicar en el Concejo qué hizo con la plata de los sanisidrenses y el plazo para hacerlo ya terminó”, indicó Meca.

Al respecto, el edil explicó que la Ley Orgánica de las Municipalidades establece con claridad que el Concejo Deliberante debe tratar la Rendición de Cuentas antes del 31 de mayo.

“El oficialismo mandó la Rendición de Cuentas directamente al Tribunal de Cuentas de la Provincia sin permitir su debate en el recinto. No hubo sesión, no hubo discusión, no hubo rendición. La enviaron a comisión y de ahí, sin pasar por el recinto, fue enviada al Tribunal”, sostuvo.

Meca agrego que “la gestión de Lanús no fue austera, fue deficiente. Priorizó la especulación financiera por encima de las necesidades básicas de los vecinos”.