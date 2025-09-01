Candidatos de la Alianza La Libertad Avanza y Ramón Lanús destacaron el trabajo de la lucha contra la inseguridad

Junto al intendente de San Isidro, Ramón Lanús, la actual ministra de seguridad y candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich; el diputado nacional que busca su renovar su banca, José Luis Espert; el candidato a diputado provincial, Diego Valenzuela; y el primer candidato a concejal Jorge Panadero Álvarez, estuvieron en Beccar en un acto donde se presentaron las estadísticas de incautación de drogas correspondientes al primer semestre de 2025.

Según se informó, estás estadísticas arrojan resultados récord con aumentos de incautación respecto a 2024: marihuana (35%) y drogas sintéticas (5%).

La ministra informó que en lo que va de 2025, se realizaron 15 mil procedimientos, un 16% más de los que tuvimos el año pasado.

Los resultados reflejan el trabajo articulado entre Fuerzas Federales, fuerzas provinciales, organismos judiciales y áreas de inteligencia criminal, con operativos que abarcaron tanto grandes cargamentos como narcomenudeo en puntos críticos.

Y destacó que se superó el número de detenidos por operativos antidrogas en más del 27%, con un 16% más de procedimientos realizados.

El primer candidato a concejal Jorge Panadero Álvarez señaló: “Nada de lo que hagamos será suficiente si desde todos los niveles de gobierno no hay una lucha mancomunada contra la inseguridad y el narcotráfico”.

“Por eso celebramos el gran trabajo que está haciendo Patricia Bullrich a nivel nacional y, en San Isidro en especial con el refuerzo de Gendarmería en barrios populares”, cerró Alvarez.