El Municipio ayudará a los equipos de baby fútbol

El Municipio de San Isidro presentó un programa para fortalecer a las instituciones deportivas del distrito.

Del lanzamiento, realizado en el microestadio del Campo de Deportes Nº9, participaron 44 clubes que juegan en la liga local de Baby Fútbol y se les entregó material deportivo, pintura y otros elementos para que puedan acondicionar sus canchas.

Recibieron un bolso deportivo con dos pelotas de baby fútbol, dos pelotas de futsal, un inflador y 10 conos de entrenamiento.

En este marco, el municipio se encargará de arreglar las canchas de los campos de deportes que son utilizados por varios clubes para jugar de local.

También se dio inicio a una campaña por un “deporte sin violencia”. Se entregó folletería, lonas y carpas a las distintas instituciones con frases que fomentan el juego limpio, el acompañamiento de los padres y el buen trato hacia el prójimo, como “No me grites, alentame” y “Acompañame a jugar, no me obligues a ganar”.

En la presentación estuvieron presentes el intendente Ramón Lanús; el subsecretario de Deportes, Federico Peria; autoridades de los 44 clubes; el ex jugador y ex director técnico de Boca, Sebastián Battaglia y chicos de juegan en el torneo de Baby Fútbol.