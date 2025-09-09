El próximo Concejo Deliberante tendrá paridad entre oficialistas y opositores

Luego de las elecciones legislativas municipales del 7 de septiembre, el Concejo Deliberante de San Isidro presentará desde diciembre, cuando asuman los concejales electos, un panorama de fuerzas políticas distintas al actual.
Si bien cuando se junten los concejales electos con los que tienen mandato hasta 2027 se irán creando distintos bloques legislativos, hoy se vislumbra que habrá 12 concejales, entre propios y aliados, que responderán al intendente Ramón Lanús y otros 12 opositores.
12 concejales oficialistas
Guido Alvarado (2023 – 2027) – Ramón Lanús
Bernabé Durini Quintana (2023 – 2027) – Convocación por San Isidro
María Lucía Rojo (2023 – 2027) – Convocación por San Isidro
Alberto Montes (2023 – 2027) – La Libertad Avanza
Viveka Nyborg (2023 – 2027) – La Libertad Avanza
Jorge Alvarez (2025 – 2029) – Ramón Lanús
Adriana Fossati (2025 – 2029) – Convocación por San Isidro
Federico Colombo (2025 – 2029) – – La Libertad Avanza
María de los Ángeles Durand Aparicio (2025 – 2029) – Ramón Lanús
Juan Bautista Ocampo (2025 – 2029) – Convocación por San Isidro
Daniela López (2025 – 2029) – – La Libertad Avanza
Ricardo Antoniassi (2025 – 2029) – Ramón Lanús
12 concejales opositores
Marcos Díaz (2023 – 2027) – Peronismo
Manuela Schuppisser (2023 – 2027) – Peronismo
Estefanía Rivadulla (2023 – 2027) – Peronismo – Frente Renovador
Federico Meca (2025 – 2029) – Peronismo – Frente Renovador
Virginia Franco (2025 – 2029) – Peronismo
Diego Montivero (2025 – 2029) – Peronismo – Frente Renovador
María Inés Fedltmann (2023 – 2027) – Partido Demócrata
Debora Ruiz Zeballos (2023 – 2027) – Partido Demócrata
Alberto Trípoli (2023 – 2027) – Possismo
Fernanda Giordani (2023 – 2027) – Possismo
Bárbara Broese (2025 – 2029) – Possismo
Walter Perez (2025 – 2029) – Possismo
Cabe destacar que, en caso de empate en votos en el tratamiento de una ordenanza, desempata el presidente del Concejo Deliberante, que en el próximo periodo sería Jorge Alvarez.