El próximo Concejo Deliberante tendrá paridad entre oficialistas y opositores

Luego de las elecciones legislativas municipales del 7 de septiembre, el Concejo Deliberante de San Isidro presentará desde diciembre, cuando asuman los concejales electos, un panorama de fuerzas políticas distintas al actual.

Si bien cuando se junten los concejales electos con los que tienen mandato hasta 2027 se irán creando distintos bloques legislativos, hoy se vislumbra que habrá 12 concejales, entre propios y aliados, que responderán al intendente Ramón Lanús y otros 12 opositores.

12 concejales oficialistas

Guido Alvarado (2023 – 2027) – Ramón Lanús

Bernabé Durini Quintana (2023 – 2027) – Convocación por San Isidro

María Lucía Rojo (2023 – 2027) – Convocación por San Isidro

Alberto Montes (2023 – 2027) – La Libertad Avanza

Viveka Nyborg (2023 – 2027) – La Libertad Avanza

Jorge Alvarez (2025 – 2029) – Ramón Lanús

Adriana Fossati (2025 – 2029) – Convocación por San Isidro

Federico Colombo (2025 – 2029) – – La Libertad Avanza

María de los Ángeles Durand Aparicio (2025 – 2029) – Ramón Lanús

Juan Bautista Ocampo (2025 – 2029) – Convocación por San Isidro

Daniela López (2025 – 2029) – – La Libertad Avanza

Ricardo Antoniassi (2025 – 2029) – Ramón Lanús

12 concejales opositores

Marcos Díaz (2023 – 2027) – Peronismo

Manuela Schuppisser (2023 – 2027) – Peronismo

Estefanía Rivadulla (2023 – 2027) – Peronismo – Frente Renovador

Federico Meca (2025 – 2029) – Peronismo – Frente Renovador

Virginia Franco (2025 – 2029) – Peronismo

Diego Montivero (2025 – 2029) – Peronismo – Frente Renovador

María Inés Fedltmann (2023 – 2027) – Partido Demócrata

Debora Ruiz Zeballos (2023 – 2027) – Partido Demócrata

Alberto Trípoli (2023 – 2027) – Possismo

Fernanda Giordani (2023 – 2027) – Possismo

Bárbara Broese (2025 – 2029) – Possismo

Walter Perez (2025 – 2029) – Possismo

Cabe destacar que, en caso de empate en votos en el tratamiento de una ordenanza, desempata el presidente del Concejo Deliberante, que en el próximo periodo sería Jorge Alvarez.