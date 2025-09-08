Amplio triunfo de La Libertad Avanza en San Isidro

A diferencia de lo que ocurrió a nivel provincial donde La Libertad Avanza tuvo una clara derrota ante Fuerza Patria, en San Isidro la alianza formada por el Pro del intendente Ramón Lanús, Convocación por San Isidro y La Libertad Avanza obtuvo un amplio triunfo.

La lista que encabezó el actual asesor municipal Jorge Álvarez sacó el 48% de los votos, seguido por Fuerza Patria con el actual concejal Federico Meca que obtuvo el 24% de los sufragios.

En tercer lugar, quedó el espacio político del ex intendente Gustavo Posse, Acción Vecinal Si, que con la lista liderada por la médica infectóloga del Hospital Central de San Isidro, Bárbara Broese, alcanzó el 15% de los votos.

El resto de las fuerzas políticas no llegó al piso para ingresar concejales al Concejo Deliberante ni consejeros escolares:

Somos Buenos Aires (Carlos Castellano) 4%

Frente de Izquierda (Axel Weyrauch Siegrist) 3%

Potencia (Susana Aragona): 1,32%

Unión y Libertad (Ricardo Aima): 1,11%

Unión Liberal (Francisco Sicardi de Estrada): 0,68%

Construyendo Porvenir (Vanina Rodríguez): 0,50%

Política Obrera (Walter Sánchez): 0,49%

Avanzada Socialista (Benjamín Caviedes): 0,39%