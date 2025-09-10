Villa Adelina: Finalizó la primera etapa de renovación de la Plaza General Manuel Belgrano

Los vecinos ya pueden disfrutar del nuevo mobiliario urbano, los juegos infantiles temáticos, la calesita renovada y las instalaciones recreativas para toda la familia. La segunda etapa de las obras incluirá canchas renovadas y más espacios verdes.

El Municipio de San Isidro finalizó la primera etapa de renovación integral de la Plaza General Manuel Belgrano, ubicada entre las calles Emilio Castro, Martina Céspedes, Dean Funes y La Calandria, en Villa Adelina.

Se incorporaron nuevos juegos inclusivos con temática de Manuel Belgrano, haciendo honor a su nombre.

También se reacondicionó el mobiliario urbano, se realizó la puesta en valor de la calesita y se colocaron mesas de ping pong – fútbol y ping pong pensando en la recreación de grandes y chicos.

En la segunda etapa, que continúa en ejecución, el proyecto contempla la renovación de las canchas de fútbol y bochas y la puesta en valor de la pérgola cultural.

También se sumarán bancos, mesas, bebederos e iluminación y se ampliará la superficie verde con la incorporación de césped, canteros y garden blocks.

“Escuchamos a los vecinos y cumplimos con nuestro compromiso de transformar y mejorar el espacio público. Queremos que San Isidro esté cada vez mejor y no hay mejor forma de hacerlo que con obras bien hechas que van a durar por años”, sostuvo el intendente Ramón Lanús.