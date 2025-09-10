San Isidro ya cuenta con más de 1.000 cámaras para prevenir delitos con inteligencia artificial

El Municipio de San Isidro informó que ya instaló 1.050 cámaras de videovigilancia que cuentan con inteligencia artificial para generar alertas en tiempo real captados por el Centro de Operaciones Municipal (COM).

La comuna aspira a instalar un total de 2.100 cámaras nuevas en los próximos meses hasta llegar a 2.646 dispositivos, con un promedio de nueve cada 1.000 habitantes.

Desde que comenzó a funcionar, el sistema ya identificó 4.000 personas en situaciones sospechosas.

Los nuevos dispositivos integran cámaras multisensor que mejoran el seguimiento de delitos en la vía pública, capturando imágenes más nítidas para agilizar y optimizar la respuesta de la Patrulla Municipal.

La instalación de los dispositivos avanzó en la zona céntrica de San Isidro, en Boulogne y Villa Adelina.

También en las arterias límites con otros distritos como en la calle Sarratea donde ya se colocaron más de 30 dispositivos mientras que en Uruguay en la cercanía con San Fernando, otras 30 y unas 20 en Paraná en la frontera con el municipio de Vicente López.

Esto en paralelo a los accesos a la autopista Panamericana (ramales Pilar y Tigre), y los pasos a nivel de ferrocarriles.

En las últimas semanas están siendo instaladas en distintas zonas como la avenida Márquez, Segundo Fernández, Hipólito Yrigoyen, Fondo de la Legua, Tomkinson, Diego Palma, y Alto Perú entre otros lugares.