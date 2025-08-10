Luego de los trabajos de infraestructura y modernización que mejorarán la circulación en una de las arterias principales de Martínez, se inauguró el nuevo Paseo Fleming.

La obra de transformación incluyó: nuevas veredas, nuevos espacios de estacionamiento, nuevos refugios de transporte público, más luminarias y más espacios verdes en la avenida Sir Alexander Fleming, desde Monseñor Larumbe a Dorrego.

También, la repavimentación de la avenida, la demarcación de cruces, la instalación de semáforos peatonales en todas las intersecciones y nuevos árboles.

“Desde hoy la Avenida Fleming es un espacio ideal para pasear, hacer compras y disfrutar del barrio. Este proyecto forma parte de nuestro compromiso de transformar y mejorar el espacio público”, sostuvo el intendente Ramón Lanús durante la inauguración.

Y agregó: “Queremos que San Isidro esté cada vez mejor y no hay mejor forma de hacerlo que con obras bien hechas que van a durar por años”, sostuvo el intendente Ramón Lanús durante la inauguración.

Hubo un festival con una charla para generar conciencia de vialidad, feria de emprendedores, música en vivo, actividades para chicos, kermés y descuentos en locales de cercanía.