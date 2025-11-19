Abrió la inscripción para las colonias municipales de verano

El Municipio de San Isidro ya abrió la inscripción para las Colonias de Verano.

Los grupos se dividen en Preescolares (4 y 5 años) e Infantiles (6 a 12/13 años) con actividades como natación, fútbol, gimnasia artística y vóley, entre otras.

Se desarrollarán en los Campos de Deportes Nº 1, 2, 4, 5 y 6, en turno mañana y tarde.

También estará la colonia para Juveniles (13 a 17 años) que se realizará en el Campo de Deportes Nº 9, con un enfoque en actividades náuticas, con opciones como kayak, windsurf, stand up paddle y láser, y también actividades de campo (deportes reducidos, taekwondo, actividades precampamentiles).

La primera etapa de colonias se realizará desde el 5 al 23 de enero.

La segunda etapa, de la que no podrán participar los niños de la primera etapa, abrirá sus inscripciones el 8 de enero y se desarrollará desde el 26 de enero al 13 de febrero.

La inscripción se hace de forma online a través de https://www.sanisidro.gob.ar/colonias