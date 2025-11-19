Deportes fijo2

Abrió la inscripción para las colonias municipales de verano

noviembre 19, 2025
Tomás Lynch

El Municipio de San Isidro ya abrió la inscripción para las Colonias de Verano.

Los grupos se dividen en Preescolares (4 y 5 años) e Infantiles (6 a 12/13 años) con actividades como natación, fútbol, gimnasia artística y vóley, entre otras.

Se desarrollarán en los Campos de Deportes Nº 1, 2, 4, 5 y 6, en turno mañana y tarde.

También estará la colonia para Juveniles (13 a 17 años) que se realizará en el Campo de Deportes Nº 9, con un enfoque en actividades náuticas, con opciones como kayak, windsurf, stand up paddle y láser, y también actividades de campo (deportes reducidos, taekwondo, actividades precampamentiles).

La primera etapa de colonias se realizará desde el 5 al 23 de enero.

La segunda etapa, de la que no podrán participar los niños de la primera etapa, abrirá sus inscripciones el 8 de enero y se desarrollará desde el 26 de enero al 13 de febrero.

La inscripción se hace de forma online a través de https://www.sanisidro.gob.ar/colonias