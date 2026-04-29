Buscan alternativas para dar cobertura a los vecinos afectados por la crisis de las líneas 707, 333, 437 y 407

El Municipio de San Isidro publicó en sus redes sociales un comunicado en el que lamenta la situación que están atravesando los vecinos a raíz de la crisis de la empresa privada Micro Ómnibus General San Martín que afecta a las líneas 707, 333, 437 y 407.

“Desde el Municipio estamos trabajando junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y a las empresas de colectivos que ya operan en el distrito para brindar una respuesta que dé cobertura a las zonas afectadas”, dice el comunicado.

Por un paro de los trabajadores que reclaman salarios adeudados, las líneas no funcionan desde el lunes 20 de abril.

A esta situación ya muy grave se le suma que, por orden judicial, fueron secuestradas unidades que estaban bajo la modalidad de comodato, en el marco de un reclamo por incumplimiento de pago.

La medida afectó a una porción significativa de la flota cercana al 40%, vinculada sobre todo a las líneas 707 y 333.

Desde la empresa argumentan que arrastran problemas financieros vinculados al cambio del sistema de subsidios implementado por el gobierno nacional.

Mientras tanto, gran cantidad de vecinos se ven afectados para trasladarse a sus obligaciones cotidianas.