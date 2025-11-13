fijo2 Información General

Comenzó la inscripción 2026 para los jardines municipales

noviembre 13, 2025
Tomás Lynch

El Municipio informó que ya están abiertas las inscripciones para los Jardines Municipales, correspondientes al ciclo 2026.

La inscripción se realiza ingresando a https://www.sanisidro.gob.ar/educacioninicial

En San Isidro existen 12 jardines municipales distribuidos en Beccar, Villa Adelina, Martínez y Boulogne.

Jardín N°1 “Rosario Vera Peñaloza”
Guido 329, Beccar
4512-3133

Jardín N°2 “San Isidro”
Figueroa Alcorta 2303, Boulogne
4513-7807

Jardín N°3 “Gral. San Martín”
Bogado 1750, Boulogne
4513-7808

Jardín N°4 “Tambor de Tacuarí”Rastreador Fournier 2146, Villa Adelina
4513-7809

Jardín N°5 “Stella Maris”
Diagonal Salta 1230, Martínez
4580-3117

Jardín N°6 “El Zorzalito”
Guido 2022, Beccar
4512-3134

Jardín N°7 “Gregoria Matorras de San Martín”
Betbeder 1672, Boulogne
4513-7810

Jardín N°8 “Malvinas Argentinas”
Posadas 2090, Beccar
4512-3135

Jardín N° 9 “Lomas de San Isidro”
Catamarca 3343, Martínez
4580-9892

Jardín N° 10 “Uspallata”
Del Valle Iberlucea 2150, Beccar
4513-7866

Jardín N°11 “Olga Cossettini”
Aramburu 583, Martínez
4580-3119

Jardín N° 12 “Melchor Posse»
Lamadrid 1523, Villa Adelina
4513-7811

Para más información o consultas, podés escribir por WhatsApp al 11-5486-2159 o enviar un correo a escuelasmunicipales@sanisidro.gob.ar