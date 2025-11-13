Comenzó la inscripción 2026 para los jardines municipales

El Municipio informó que ya están abiertas las inscripciones para los Jardines Municipales, correspondientes al ciclo 2026.
La inscripción se realiza ingresando a https://www.sanisidro.gob.ar/educacioninicial
En San Isidro existen 12 jardines municipales distribuidos en Beccar, Villa Adelina, Martínez y Boulogne.
Jardín N°1 “Rosario Vera Peñaloza”
Guido 329, Beccar
4512-3133
Jardín N°2 “San Isidro”
Figueroa Alcorta 2303, Boulogne
4513-7807
Jardín N°3 “Gral. San Martín”
Bogado 1750, Boulogne
4513-7808
Jardín N°4 “Tambor de Tacuarí”Rastreador Fournier 2146, Villa Adelina
4513-7809
Jardín N°5 “Stella Maris”
Diagonal Salta 1230, Martínez
4580-3117
Jardín N°6 “El Zorzalito”
Guido 2022, Beccar
4512-3134
Jardín N°7 “Gregoria Matorras de San Martín”
Betbeder 1672, Boulogne
4513-7810
Jardín N°8 “Malvinas Argentinas”
Posadas 2090, Beccar
4512-3135
Jardín N° 9 “Lomas de San Isidro”
Catamarca 3343, Martínez
4580-9892
Jardín N° 10 “Uspallata”
Del Valle Iberlucea 2150, Beccar
4513-7866
Jardín N°11 “Olga Cossettini”
Aramburu 583, Martínez
4580-3119
Jardín N° 12 “Melchor Posse»
Lamadrid 1523, Villa Adelina
4513-7811
Para más información o consultas, podés escribir por WhatsApp al 11-5486-2159 o enviar un correo a escuelasmunicipales@sanisidro.gob.ar