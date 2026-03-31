Del 31/3 al 13/5: Se realiza el ciclo gratuito “San Isidro Clásica en iglesias de San Isidro

El ciclo “San Isidro Clásica”, con artistas y repertorios que recorren lo mejor de la música clásica, inicia su temporada 2026.
Del 31 de marzo al 13 de mayo se realiza una serie de presentaciones de formaciones musicales en distintas iglesias de San Isidro, con entrada libre y gratuita.
Programación
Martes 31 de marzo
20.00 hs
Orquesta Sinfónica Juvenil de San Isidro – Director: Ramiro Soto Monllor – Obra: Johannes Brahms – Sinfonía N°2 en Re Mayor, Op. 73
Catedral de San Isidro (Av. del Libertador 16200, San Isidro)
Jueves 9 de abril
20:30 hs
Concierto Sinfónico Coral “Hermanos Haydn”
Parroquia San José (Diego Palma 215, San Isidro)
Miércoles 15 de abril
20.00 hs
Cuarteto Soldi
Parroquia Nuestra Señora de Luján (Independencia 1860, Villa Adelina)
Jueves 23 de abril
20.00 hs
Orquesta Escuela de Boulogne
Teatro del Colegio San José (Vélez Sarsfield 450, Martínez)
Martes 28 de abril
20.00 hs
Orquesta Sinfónica Juvenil de San Isidro
Parroquia Niño Jesús de Praga (Abarellos 1001, Acassuso)
Jueves 7 de mayo
20:15 hs
Torre 7 Ensamble
Iglesia Santa Rita (Darragueira 630, Boulogne)
Miércoles 13 de mayo
20.00 hs
Xavier Inchausti y Paula Pelusso
Catedral de San Isidro (Av. del Libertador 16.200, San Isidro)