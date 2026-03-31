Del 31/3 al 13/5: Se realiza el ciclo gratuito “San Isidro Clásica en iglesias de San Isidro

El ciclo “San Isidro Clásica”, con artistas y repertorios que recorren lo mejor de la música clásica, inicia su temporada 2026.

Del 31 de marzo al 13 de mayo se realiza una serie de presentaciones de formaciones musicales en distintas iglesias de San Isidro, con entrada libre y gratuita.

Programación

Martes 31 de marzo

20.00 hs

Orquesta Sinfónica Juvenil de San Isidro – Director: Ramiro Soto Monllor – Obra: Johannes Brahms – Sinfonía N°2 en Re Mayor, Op. 73

Catedral de San Isidro (Av. del Libertador 16200, San Isidro)

Jueves 9 de abril

20:30 hs

Concierto Sinfónico Coral “Hermanos Haydn”

Parroquia San José (Diego Palma 215, San Isidro)

Miércoles 15 de abril

20.00 hs

Cuarteto Soldi

Parroquia Nuestra Señora de Luján (Independencia 1860, Villa Adelina)

Jueves 23 de abril

20.00 hs

Orquesta Escuela de Boulogne

Teatro del Colegio San José (Vélez Sarsfield 450, Martínez)

Martes 28 de abril

20.00 hs

Orquesta Sinfónica Juvenil de San Isidro

Parroquia Niño Jesús de Praga (Abarellos 1001, Acassuso)

Jueves 7 de mayo

20:15 hs

Torre 7 Ensamble

Iglesia Santa Rita (Darragueira 630, Boulogne)

Miércoles 13 de mayo

20.00 hs

Xavier Inchausti y Paula Pelusso

Catedral de San Isidro (Av. del Libertador 16.200, San Isidro)